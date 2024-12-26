В Киевской области работает ПВО

В ОВА призывали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

В Киевской области зафиксированы российские беспилотники, по которым работает ПВО.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

"Киевская область! В воздушном пространстве зафиксированы БпЛА. Силы ПВО работают по целям", – говорится в заявлении.

В ОВА призвали находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Напомним, в ночь на 26 декабря российская армия атаковала Украину 31 беспилотником типа "Шахед" и дронами других типов.

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