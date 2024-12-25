В Киевском метро травмировался ребенок: станцию "Лыбидская" закрыли на вход

В Киевском метро на станции "Лыбидская" в среду, 25 декабря, около 17:30 произошел досадный инцидент с маленьким пассажиром. Через заступ за ограничительную линию на ступеньке эскалатора, обувь ребенка затянуло между неподвижным элементом (балюстрадой) и ступенькой эскалатора, что привело к зажатию ноги и остановке эскалатора.

Об этом сообщил Telegram-канал Киевского метрополитена.

Из-за остановки эскалатора станцию закрыли на вход для пассажиров. Но на выход станция работает в обычном режиме, а поезда совершают остановки в обоих направлениях.

"На место оперативно вызвали медиков, спасателей и работников станции. Около 18:00 ребенок вместе с бабушкой передан врачам скорой. Предварительно внешних повреждений и кровотечения нет, однако полную диагностику ребенку проведут в медицинском учреждении", — говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что станцию пришлось закрыть на вход, потому что резервный эскалатор накануне был остановлен для планового капитального ремонта.

"Сейчас специалисты метрополитена производят замену и настройку некоторых элементов эскалатора. Эти работы крайне необходимы для их безопасной работы", — пояснили в компании.

Сотрудники метро отметили важность соблюдения правил поведения на эскалаторах, нарушение которых может приводить к травмам и стрессу.

Напомним, в метро Киева парень чуть не попал под поезд из-за наушника. В полиции поступок парня задокументировали как мелкое хулиганство.

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