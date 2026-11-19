Спасатели и тело погибшей в атаке на Бучанский район Киевской области

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Россияне атаковали дронами Бучанский район Киевской области 19 ноября. Вражеский беспилотник попал в частный жилой дом. Там погибла женщина, еще один мужчина получил ранения.

Об этом сообщили глава Киевской ОВА Тимур Ткаченко и ГСЧС Украины.

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«Трагические последствия вражеской атаки БпЛА на Киевщину. В Бучанском районе частично разрушен частный жилой дом. Под завалами спасатели обнаружили тело погибшей женщины 1982 года рождения», — написал Ткаченко в Сети.

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Он выразил соболезнования семье и близким погибшей, подчеркнув, что это невосполнимая потеря.

Кроме того, в результате атаки пострадал мужчина 1977 года рождения. Он получил порезы конечностей и острую реакцию на стресс. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

В ГСЧС также подтвердили, что российский беспилотник попал в частный дом в Бучанском районе. Чрезвычайники провели аварийно-спасательные работы и деблокировали из-под разрушенных конструкций тело погибшей.

На месте происшествия продолжают работу все оперативные службы.

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Последствия атаки на Киевщину 19 ноября (7 фото)

Напомним, за предыдущие сутки российские ударные дроны атаковали два района Киевщины. В Вышгородском районе пострадали четыре человека, среди них ребенок. Там также повреждены 29 частных домов, 19 авто, два производственно-складских помещения и энергетический объект. В Фастовском районе повреждено одно частное домовладение.

К слову, мониторинговые телеграм-каналы и руководительница Ивано-Франковской ОВА Светлана Оныщук предупредили, что Россия выходит на финальную стадию подготовки к новой массированной комбинированной атаке по Украине. Враг передислоцирует бомбардировщики и готовит наземную баллистику. Оныщук призвала реагировать на воздушные тревоги.

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