Выскользнул из рук и ударился головой об пол: в Киеве 2-летний мальчик получил тяжелую травму в садике

Начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей работниками детского сада, что привело к тяжелым последствиям.

В Киеве в частном детском саду 2-летний мальчик в результате падения получил закрытую черепно-мозговую травму: начато расследование

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Указано, что инцидент произошел 24 декабря в детском дошкольном учреждении, расположенном в Деснянском районе Киева. В результате падения ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом теменной кости. Мальчика доставили в больницу.

Как потом объяснили в частном детском саду, мальчик, якобы, выскользнул из рук и ударился головой об пол.

Начато досудебное расследование по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей работниками детского сада, что привело к тяжелым последствиям (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

"В случае установления фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения профессиональных или служебных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних в результате небрежного или недобросовестного к ним отношения, виновным должностным лицам грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового", – добавили в прокуратуре.

Напомним, в Киевском метро на станции "Лыбидская" в среду, 25 декабря, произошел досадный инцидент с маленьким пассажиром. Через заступ за ограничительную линию на ступеньке эскалатора, обувь ребенка затянула между неподвижным элементом (балюстрадой) и ступенькой эскалатора, что привело к зажатию ноги и остановке эскалатора.

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