Атака российскими дронами / © tsn.ua

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Российские ударные дроны за последние сутки атаковали два района Киевской области, повлек за собой масштабные разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры. В Вышгородском районе травмированы четыре человека.

Об этом сообщила Киевская ОВА.

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В результате вражеской дроновой атаки в Вышгородском районе пострадали четыре человека, среди них — ребенок. Всем пострадавшим медики оказали необходимую помощь.

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Российские удары повредили жилые дома, автомобили, предприятия и объекты энергетической инфраструктуры.

В частности, в Вышгородском районе повреждены 29 частных домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и энергетический объект.

В Фастовском районе повреждения получило одно частное домовладение.

На местах атак продолжают работать соответствующие службы.

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Напомним, 18 ноября в результате российской дроновой атаки на Киевщине пострадали два человека: женщина травмировала руку, а 12-летняя девочка получила травмы, находясь во время удара в одном из домов. Из-за атаки загорелись два частных жилых дома и легковушка, также были повреждены соседние дома.

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