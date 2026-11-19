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- Киев
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Россияне жестоко ударили по Киевщине: повреждены десятки домов и авто — куда еще "прилетело"
Под огнем оказались частные дома, предприятия, автомобили и энергообъект, есть пострадавшие.
Российские ударные дроны за последние сутки атаковали два района Киевской области, повлек за собой масштабные разрушения гражданской и энергетической инфраструктуры. В Вышгородском районе травмированы четыре человека.
Об этом сообщила Киевская ОВА.
В результате вражеской дроновой атаки в Вышгородском районе пострадали четыре человека, среди них — ребенок. Всем пострадавшим медики оказали необходимую помощь.
Российские удары повредили жилые дома, автомобили, предприятия и объекты энергетической инфраструктуры.
В частности, в Вышгородском районе повреждены 29 частных домов, 19 транспортных средств, два производственно-складских помещения и энергетический объект.
В Фастовском районе повреждения получило одно частное домовладение.
На местах атак продолжают работать соответствующие службы.
Напомним, 18 ноября в результате российской дроновой атаки на Киевщине пострадали два человека: женщина травмировала руку, а 12-летняя девочка получила травмы, находясь во время удара в одном из домов. Из-за атаки загорелись два частных жилых дома и легковушка, также были повреждены соседние дома.