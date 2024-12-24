Хотел праздник: задержан мужчина, который запускал фейерверк в Киеве

Свои действия он объяснил тем, что это было ради веселья.

В центре Киева полицейские задержали 43-летнего мужчину, запускавшего фейерверки из окна дома.

Об этом сообщила полиция Киева.

Сообщается, что нарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно. Он объяснил, что таким образом "отдыхал" и запускал фейерверки ради веселья.

Правоохранители задержали мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В его квартире были изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к хулиганским действиям.

Полиция напомнила, что во время действия правового режима военного положения использование пиротехники запрещено.

Это ограничение введено с целью обеспечения безопасности граждан и предотвращения ситуаций, которые могут привести к панике или быть восприняты как угроза.

Правоохранители призывают граждан соблюдать законодательство, воздерживаться от подобных нарушений и помнить об ответственности за такие действия.

Правонарушитель/Фото: Нацполиция

Напомним, в ночь на 24 декабря в Киевской области сработали силы противовоздушной обороны.

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