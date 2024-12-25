Обстрел энергетики на Рождество: какие последствия в Киевской области

Ночью и с утра 25 декабря в Киевской области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено.

Об этом сообщила КОВА.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах повреждены 12 грузовых автомобилей, здание кафе и 3 частных дома. В зданиях выбиты окна, двери, иссеченные фасады и повреждены кровли. Владельцам домов будет предоставлена вся необходимая помощь в восстановлении", — отметил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

Напомним, утром 25 декабря российская армия устроила атаку по Украине на Рождество ракетами и беспилотниками. Целью вражеских ударов снова стала энергетика.

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