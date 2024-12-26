На Київщині працює ППО

В ОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

У Київській області зафіксовані російські безпілотники, по яких працює ППО.

Про це повідомила Київська ОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – йдеться в заяві.

В ОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги та подбати про власну безпеку.

Нагадаємо, у ніч проти 26 грудня російська армія атакувала Україну 31 безпілотником типу "Шахед" та дронами інших типів.

Читайте також: