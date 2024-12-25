У Київському метро травмувалась дитина: станцію "Либідська" закрили на вхід

У Київському метро на станції "Либідська" у середу, 25 грудня, близько 17:30 стався прикрий інцидент з маленьким пасажиром. Через заступ за обмежувальну лінію на сходинці ескалатора, взуття дитини затягнуло між нерухомим елементом (балюстрадою) та сходинкою ескалатора, що спричинило затискання ноги та зупинку ескалатора.

Про це повідомив Telegram-канал Київського метрополітену.

Через зупинку ескалатора станцію зачинили на вхід пасажирів. Але на вихід станція працює у звичайному режимі, а поїзди здійснюють зупинки в обох напрямках.

"На місце оперативно викликали медиків, рятувальників та працівників станції. Близько 18:00 дитину разом з бабусею передано лікарям швидкої. Попередньо зовнішніх пошкоджень та кровотечі немає, однак повну діагностику дитині проведуть у медичному закладі", – йдеться у повідомленні.

У метрополітені зазначили, що станцію довелося закрити на вхід, тому що резервний ескалатор напередодні зупинили для планового капітального ремонту.

"Наразі фахівці метрополітену проводять заміну та налаштування деяких елементів ескалатора. Ці роботи вкрай необхідні для їх безпечної роботи", – пояснили у компанії.

Співробітники метро наголосили на важливості дотримання правил поведінки на ескалаторах, порушення яких може призводити до травмувань і стресу.

Нагадаємо, в метро Києва парубок ледь не потрапив під поїзд через навушник. У поліції вчинок хлопця задокументували, як дрібне хуліганство.

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