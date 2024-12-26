Вислизнув з рук і вдарився головою об підлогу: у Києві 2-річний хлопчик отримав важку травму у садочку

Розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками дитячого садочка, що призвело до тяжких наслідків.

У Києві у приватному дитячому садку 2-річний хлопчик внаслідок падіння отримав закриту черепно-мозкову травму: розпочато розслідування

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Вказано, що інцидент стався 24 грудня у приватному дошкільному дитячому закладі, розташованому в Деснянському районі Києва. Внаслідок падіння дитина отримала закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, перелом тім’яної кістки. Хлопчика доправили до лікарні.

Як потім пояснили у у приватному дитсадку, хлопчик, нібито, вислизнув з рук та вдарився головою об підлогу.

Розпочато досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов'язків працівниками дитячого садочка, що призвело до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 137 КК України).

"У разі встановлення фактів невиконання або неналежного виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, винним службовим особам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого", – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, у Київському метро на станції "Либідська" у середу, 25 грудня, стався прикрий інцидент з маленьким пасажиром. Через заступ за обмежувальну лінію на сходинці ескалатора, взуття дитини затягнуло між нерухомим елементом (балюстрадою) та сходинкою ескалатора, що спричинило затискання ноги та зупинку ескалатора.

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