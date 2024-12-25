Обстріл енергетики на Різдво: які наслідки у Київській області

Вночі та зранку 25 грудня у Київській області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено.

Про це повідомила КОВА.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей у двох районах пошкоджено 12 вантажних автомобілів, будівлю кафе та 3 приватні будинки. В будівлях вибиті вікна, двері, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Власникам осель буде надана вся необхідна допомога у відновленні", – зазначив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Нагадаємо, зранку 25 грудня російська армія влаштувала атаку по Україні на Різдво ракетами та безпілотниками. Ціллю ворожих ударів знову стала енергетика.

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