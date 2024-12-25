У столиці нагородили талановитих та обдарованих дітей

18 грудня у Києві підвели підсумки ІХ Національної премії «Діти-гордість України 2024», організаторами якої є заслужена журналістка України Марина Кінах та громадська діячка Тетяна Коляда.

Мета заходу - підтримка та прославляння заслуг найдостойніших сучасників молодого покоління України.

Офіційна церемонія нагородження відбулася у приміщенні ТПП України і була приурочена до прийдешніх Різдвяних свят. Ведучими заходу були Андрій Джеджула, Вікторія Маціщук та юна Анастасія Прочуханова. Для дітей провели яскраве шоу, кожна дитина отримала подарунки. На заході були присутні: Оксана Фурса - заслужена художниця України; деп. Одеської обласної ради, голова Одеської обласної Ради Миру - Таміла Афанасьєва, Ольга Рябенко – кулінарний блогер; Валерія Шинкарьова - радниця мера Черкас з питань освіти й гуманітарної політики; Олена Гребенюк - оперна діва, вокальний зірковий тренер; Олена Шершньова - психолог, експерт телеканалу 1+1; Марія Гуцол - голова Правління «Просвіта» ІФ обласного фонду «Милосердя та здоров’я»; Тетяна Шестаковська, ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права ЗВО «МНТУ ім. академіка Юрія Бугая»; меценат Володимир Остапюк, володарка титулу Ms. Universe Ukraine Єлизавета Русаліна, голова БФ, меценат, Володимир Продивус, президент компанії «Стратег» Олександр Сивак, Анжела Маціщук – правозахисниця; голова ГО «FENIX CHARITY»- Марина Філіпенко; заслужена діячка мистецтв Юлія Сак; співзасновниця ГО «Нова Українська спільнота» - Анна Фесенко та ін. Захід підтримали наші зірки, а саме: заслужена артистка України, солістка ансамблю Збройний сил України Ярослава Руденко; співак, композитор та музичний продюсер Vlad Darvin, фронтвумен, авторка та вокаліста KAROOKA, співачка та волонтерка Ольга Старовойт, український оперний та концертний співак, викладач вокалу Євгеній Мамчук.

Під час заходу було нагороджено близько 150 номінантів (55 з яких - нагрудними знаками) з різних куточків України у 15 категоріях. Захід пройшов з дотриманням усіх безпеки. У підсумку, було вручено три «Ордени обдарованості», а саме: Джуру Давіду (Спорт. Бокс), Мальоній Маріанні (Моделінг) та Приринець Кароліні (Дитяча та юнацька творчість). Особливі відзнаки отримали діти-ведучі: Маціщук Вікторія та Прочуханова Анастасія. Також, було визнано 10 кращих, серед яких: Войтович Ілля (Ментальна арифметика), Володьков Ілля, Мартин Юлія, Навроцький Роман, Нерсесян Софія, Олійник Анна, Толстих Мілана, Чорнат Натан, Шевченко Альбіна, Шевяков Арсеній. Сорок учасників отримали срібні відзнаки, решта – дипломи та подарунки.

Нагороди отримали колективи, у цьому році це: ДЕНЦ «Камелія», хореограф. кол. «Wow ballet»; кол. «Юсан» та школа моделей «Рімо».

Організатори висловлюють подяку спонсорам та партнерам, а саме: УСПП, ТПП України, БФ Людмили Русаліної «Разом», БО "БФ «Володимира Продивуса», Одеська обласна Рада Миру, ГО «Український міждисциплінарний медичний альянс», ГО «FENIX CHARITY», Міжнародний БФ «Меленькі перемоги», ТМ «STRATEG», Ічнянський молочно-консервний комбінат, «Домашня пекарня «Кримська Перепічка», ТМ Super Lady, ГО «Нова спільнота України», Арт Академія Сучасного Мистецтва ім. Сальвадора Далі, Чернігівського інст. інформації, бізнесу і права ЗВО «МНТУ ім. академіка Юрія Бугая», СК «Fire Fit», меценатам Віолетті Живенко та Олександру Вознюку та ін.

Вітаємо юних номінантів із перемогою, а також кожну дитину і дорослого із чудовими зимовими святами. Разом до перемоги!