Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У столиці нагородили талановитих та обдарованих дітей

Дата публікації
Перегляди
133
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
У столиці нагородили талановитих та обдарованих дітей

18 грудня у Києві підвели підсумки ІХ Національної премії «Діти-гордість України 2024», організаторами якої є заслужена журналістка України Марина Кінах та громадська діячка Тетяна Коляда.

Мета заходу - підтримка та прославляння заслуг найдостойніших сучасників молодого покоління України.

©

Офіційна церемонія нагородження відбулася у приміщенні ТПП України і була приурочена до прийдешніх Різдвяних свят. Ведучими заходу були Андрій Джеджула, Вікторія Маціщук та юна Анастасія Прочуханова. Для дітей провели яскраве шоу, кожна дитина отримала подарунки. На заході були присутні: Оксана Фурса - заслужена художниця України; деп. Одеської обласної ради, голова Одеської обласної Ради Миру - Таміла Афанасьєва, Ольга Рябенко – кулінарний блогер; Валерія Шинкарьова - радниця мера Черкас з питань освіти й гуманітарної політики; Олена Гребенюк -   оперна діва, вокальний зірковий тренер; Олена Шершньова - психолог,  експерт телеканалу 1+1; Марія Гуцол - голова Правління «Просвіта» ІФ обласного фонду «Милосердя та здоров’я»; Тетяна Шестаковська, ректор Чернігівського інституту інформації, бізнесу і права ЗВО «МНТУ ім. академіка Юрія Бугая»; меценат Володимир Остапюк,   володарка титулу Ms. Universe Ukraine Єлизавета Русаліна,  голова БФ, меценат, Володимир Продивус, президент компанії  «Стратег» Олександр Сивак, Анжела Маціщук – правозахисниця; голова ГО «FENIX CHARITY»- Марина Філіпенко; заслужена діячка мистецтв Юлія Сак; співзасновниця ГО «Нова Українська спільнота» - Анна Фесенко та ін. Захід підтримали наші зірки, а саме: заслужена артистка України, солістка ансамблю Збройний сил України  Ярослава Руденко; співак, композитор та музичний продюсер Vlad Darvin, фронтвумен, авторка та вокаліста KAROOKA, співачка та волонтерка Ольга Старовойт, український оперний та концертний співак, викладач вокалу Євгеній Мамчук.

©

Під час заходу було нагороджено близько 150 номінантів (55 з яких - нагрудними знаками) з різних куточків України у 15 категоріях. Захід пройшов з дотриманням усіх безпеки. У підсумку,  було вручено три «Ордени обдарованості», а саме: Джуру Давіду (Спорт. Бокс), Мальоній Маріанні (Моделінг) та Приринець Кароліні (Дитяча та юнацька творчість). Особливі відзнаки отримали діти-ведучі: Маціщук Вікторія та Прочуханова Анастасія. Також, було визнано 10 кращих, серед яких: Войтович Ілля (Ментальна арифметика), Володьков Ілля, Мартин Юлія, Навроцький Роман, Нерсесян Софія, Олійник Анна, Толстих Мілана, Чорнат Натан, Шевченко Альбіна, Шевяков Арсеній.  Сорок учасників отримали срібні відзнаки, решта – дипломи та подарунки.

Нагороди отримали колективи, у цьому році це: ДЕНЦ «Камелія», хореограф. кол. «Wow ballet»; кол. «Юсан» та школа моделей «Рімо».

©

Організатори висловлюють подяку спонсорам та партнерам, а саме: УСПП, ТПП України, БФ  Людмили Русаліної «Разом», БО "БФ «Володимира Продивуса», Одеська обласна Рада Миру, ГО «Український міждисциплінарний медичний альянс», ГО «FENIX CHARITY», Міжнародний  БФ «Меленькі перемоги», ТМ «STRATEG», Ічнянський молочно-консервний комбінат, «Домашня пекарня «Кримська Перепічка», ТМ Super Lady, ГО «Нова спільнота України», Арт Академія Сучасного Мистецтва ім. Сальвадора Далі, Чернігівського інст. інформації, бізнесу і права ЗВО «МНТУ ім. академіка Юрія Бугая», СК «Fire Fit», меценатам Віолетті Живенко та Олександру Вознюку та ін.

©

Вітаємо юних номінантів із перемогою, а також кожну дитину і дорослого із чудовими зимовими святами. Разом до перемоги! 

Наступна публікація