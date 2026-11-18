Відключення опалення в Києві: на яких вулицях немає тепла через аварію

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У Києві через пошкодження тепломережі на вулиці Великій Васильківській тимчасово призупинено подачу тепла до низки будинків у Голосіївському, Печерському та Шевченківському районах.

Про це передає пресслужба КМДА.

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Зокрема, йдеться про вулиці Антоновича, Басейну, Архітектора Городецького, Велику Васильківську, Гетьмана Павла Скоропадського, Євгена Чикаленка, Лютеранську, Малу Житомирську, Мечникова, Михайлівську, Прорізну, Саксаганського, Хрещатик, Шота Руставелі.

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У КМДА запевнили, що аварійні бригади працюють цілодобово. За попередньою інформацією, вночі проведуть заміну пошкодженої ділянки трубопроводу, а відновити циркуляцію теплоносія в системі планують до 14:00 19 листопада.

Нагадаємо, що вчора, 17 листопада, на лівому березі Києва частина будинків залишилася без опалення.

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