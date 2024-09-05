В Киевской области работает ПВО

В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.

Об этом сообщают представители власти.

В регионе работают силы ПВО.

Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности.

Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.

Напомним, накануне, 4 сентября, нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и по соседней больнице. Погиб 51 человек и 271 – ранен.

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