В Киевской области работает ПВО

Находитесь в укрытиях.
В Киевской области зафиксировано движение враждебных БпЛА.
Об этом сообщают представители власти.
В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности.
Оставайтесь в укрытиях до истечения воздушной тревоги.
Напомним, накануне, 4 сентября, нанесла ракетный удар по Институту связи в Полтаве и по соседней больнице. Погиб 51 человек и 271 – ранен.
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