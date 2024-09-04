Под Киевом под колесами поезда погиб 23-летний парень

Человек переходил колеи на запрещенный сигнал.

Полиция Киевщины расследует обстоятельства гибели 23-летнего мужчины под колесами поезда 4 сентября. Парень попал под колеса между станциями "Буча" и "Ирпень". От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.

Обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, 4 сентября, около 8:30, между железнодорожными станциями "Буча" и "Ирпень" машинист заметил человека на путях, однако экстренное торможение не помогло избежать столкновения.

"Предварительно установлено, что погибший, 23-летний местный житель, переходил железнодорожные пути в неустановленном месте, игнорируя как появление поезда, так и звуковые сигналы машиниста. От полученных травм мужчина погиб на месте", — сообщили в полиции.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта возбуждено уголовное производство.

Напомним, ранее в Житомире под колесами грузовика погибла пожилая женщина. Мусоровоз насмерть переехал горожанку прямо во дворе многоэтажки.

На днях стало известно, что в Киевской области 19-летняя девочка попала под поезд. Машинист применял звуковой сигнал и экстренное торможение, однако избежать трагедии не удалось

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