В Киеве вспыхнул масштабный пожар в зеленой зоне: фото, видео

В среду, 4 сентября, в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в зеленой зоне в районе проспекта Европейского Союза.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева, опубликовав фото и видео с места происшествия.

Фото: Управление ГСЧС Киева

“Горела трава и кустарники. Из-за ветра была угроза быстрого распространения огня”, — говорится в сообщении.

Фото: Управление ГСЧС Киева

Фото: Управление ГСЧС Киева

Фото: Управление ГСЧС Киева

Укротить пламя пожарным удалось лишь через полтора часа. Огонь охватил территорию общей площадью около 3000 кв. м.

Фото: Управление ГСЧС Киева

"Жертв или пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители”, — сообщили в ГСЧС.