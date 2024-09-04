В Киеве вспыхнул масштабный пожар в зеленой зоне: фото, видео

Горела сухая трава и кустарники.
В среду, 4 сентября, в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в зеленой зоне в районе проспекта Европейского Союза.
Об этом сообщили в ГСЧС Киева, опубликовав фото и видео с места происшествия.
“Горела трава и кустарники. Из-за ветра была угроза быстрого распространения огня”, — говорится в сообщении.
Укротить пламя пожарным удалось лишь через полтора часа. Огонь охватил территорию общей площадью около 3000 кв. м.
"Жертв или пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители”, — сообщили в ГСЧС.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве загорелся масштабный пожар. Черный дым поднимался в небо на левом берегу столицы.
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