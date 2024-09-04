Категория
Киев
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в зеленой зоне: фото, видео

В Киеве вспыхнул масштабный пожар в зеленой зоне: фото, видео

В Киеве произошел масштабный пожар в зеленой зоне / Фото: Управление ГСЧС Киева

Горела сухая трава и кустарники.

В среду, 4 сентября, в Подольском районе Киева вспыхнул масштабный пожар в зеленой зоне в районе проспекта Европейского Союза.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева, опубликовав фото и видео с места происшествия.

© Управление ГСЧС Киева
Фото: Управление ГСЧС Киева

“Горела трава и кустарники. Из-за ветра была угроза быстрого распространения огня”, — говорится в сообщении.

© Управление ГСЧС Киева
Фото: Управление ГСЧС Киева
© Управление ГСЧС Киева
Фото: Управление ГСЧС Киева
© Управление ГСЧС Киева
Фото: Управление ГСЧС Киева

Укротить пламя пожарным удалось лишь через полтора часа. Огонь охватил территорию общей площадью около 3000 кв. м.

© Управление ГСЧС Киева
Фото: Управление ГСЧС Киева

"Жертв или пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители”, — сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве загорелся масштабный пожар. Черный дым поднимался в небо на левом берегу столицы.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация