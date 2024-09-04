В Киеве вводят карантин из-за амброзии: что известно

Растение вызывает серьезную реакцию у аллергиков и астматиков.

В Киеве фиксируют вспышку карантинного организма – амброзии полинолистной. Поэтому по представлению Главного управления Госпродпотребслужбы в столице вводят карантин.

Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Подробности

Как отмечается, карантин распространяется на всю территорию Киева. Он предусматривает комплекс специальных мер по уничтожению очагов амброзии и ее дальнейшему распространению. В частности, речь идет о:

уничтожение растения путем вырывания и сжигания, а при сильном засорении – скашивание или вырывание с корнями;

создание фитоценозов из многолетних трав, способных подавлять амброзию полинолисту;

использование химических средств борьбы

"В то же время при применении химических средств предполагается использование только тех гербицидов, которые официально разрешены в Украине", – отметили в КГГА.

Напомним, в Украине стартовал сезон цветения амброзии, провоцирующий аллергии у людей. Она содержит 22 аллергенных молекулы.

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