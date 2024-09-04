В Киевской области работает ПВО: слышны взрывы

Находитесь в укрытиях
В Киевской области в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА.
Об этом сообщают представители власти.
Силы ПВО работают по целям.
Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.
Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.
Позже взрывы прогремели в Киеве.
Напомним, что мониторинговые каналы предупреждают о взлете Ту-22м3.
Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.
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