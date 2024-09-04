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В Киевской области работает ПВО: слышны взрывы

В Киевской области работает ПВО: слышны взрывы

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: Associated Press

Находитесь в укрытиях

В Киевской области в воздушном пространстве зафиксирован БПЛА.

Об этом сообщают представители власти.

Силы ПВО работают по целям.

Находитесь в укрытии до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности.

Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников.

Позже взрывы прогремели в Киеве.

Напомним, что мониторинговые каналы предупреждают о взлете Ту-22м3.

Добавим, что враг атаковал Украину беспилотниками.

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