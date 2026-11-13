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Киевщина снова страдает от отключений света: что происходит в энергосистеме
Отключение света в Киевской области продолжается, несмотря на масштабные восстановительные работы. Причиной является не только повреждение энергообъектов в результате российских атак, но и проблемы с передачей электроэнергии.
Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Киевщины продолжают усложнять электроснабжение в регионе. Несмотря на усилия энергетиков по восстановлению поврежденных объектов, жители области продолжают сталкиваться с отключениями света.
Об этом сообщили в ДТЭК.
Атаки на энергетику Киевщины: сколько объектов повреждено и как восстанавливают свет
Только через неделю российские атаки повредили в Киевской области 10 энергообъектов ДТЭК. В настоящее время над восстановлением электроснабжения ежедневно работает более 200 бригад.
За четыре дня энергетики вернули свет более 203 тысячам семей. Однако работы усугубляются не только масштабом разрушений, но и постоянной угрозой новых российских атак.
«Наши энергетики четыре дня возвращали свет более 203 тысячам семей. Ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад», — сообщили в ДТЭК.
Почему в Киевской области продолжают выключать свет
По данным ДТЭК, отключения связаны не только с повреждением местных электросетей. Россия атакует и высоковольтную инфраструктуру «Укрэнерго», по которой электроэнергия передается в Киевскую область. Поэтому возникает дефицит мощности и ограничиваются возможности поставки электроэнергии в регион.
В таких условиях могут вводиться экстренные и стабилизационные отключения. Экстренные применяют без уведомления, когда нужно немедленно разгрузить энергосистему после атак. Стабилизационные вводят при дефиците электроэнергии в соответствии с заранее обнародованными графиками.
Еще одна причина аварий — одновременное включение бытовой техники после возвращения света. Жители массово включают в себя бойлеры, обогреватели, электроплиты и другие мощные приборы. Из-за резкого роста нагрузки местные сети не выдерживают, что приводит к новым авариям.
По данным ДТЭК, такие случаи сейчас фиксируют сотнями каждый день.
«Когда свет возвращается, все пытаются одновременно включить бойлеры, обогреватели и другую технику. Сети перегружаются, возникают новые аварии», — объяснили в компании.
Напомним, ранее глава Гатненского общества Александр Паламарчук предупредил о возможном длительном обесточении части Киевщины из-за аварии на высоковольтной линии. При худшем сценарии электроэнергию могли подавать только два часа в сутки, а без света жители могли оставаться до 20 часов.