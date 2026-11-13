Киевщина снова страдает от отключений света: что происходит в энергосистеме

Отключение света в Киевской области / © Associated Press

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Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Киевщины продолжают усложнять электроснабжение в регионе. Несмотря на усилия энергетиков по восстановлению поврежденных объектов, жители области продолжают сталкиваться с отключениями света.

Об этом сообщили в ДТЭК.

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Атаки на энергетику Киевщины: сколько объектов повреждено и как восстанавливают свет

Только через неделю российские атаки повредили в Киевской области 10 энергообъектов ДТЭК. В настоящее время над восстановлением электроснабжения ежедневно работает более 200 бригад.

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За четыре дня энергетики вернули свет более 203 тысячам семей. Однако работы усугубляются не только масштабом разрушений, но и постоянной угрозой новых российских атак.

«Наши энергетики четыре дня возвращали свет более 203 тысячам семей. Ежедневно над восстановлением работают более 200 бригад», — сообщили в ДТЭК.

Почему в Киевской области продолжают выключать свет

По данным ДТЭК, отключения связаны не только с повреждением местных электросетей. Россия атакует и высоковольтную инфраструктуру «Укрэнерго», по которой электроэнергия передается в Киевскую область. Поэтому возникает дефицит мощности и ограничиваются возможности поставки электроэнергии в регион.

В таких условиях могут вводиться экстренные и стабилизационные отключения. Экстренные применяют без уведомления, когда нужно немедленно разгрузить энергосистему после атак. Стабилизационные вводят при дефиците электроэнергии в соответствии с заранее обнародованными графиками.

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Еще одна причина аварий — одновременное включение бытовой техники после возвращения света. Жители массово включают в себя бойлеры, обогреватели, электроплиты и другие мощные приборы. Из-за резкого роста нагрузки местные сети не выдерживают, что приводит к новым авариям.

По данным ДТЭК, такие случаи сейчас фиксируют сотнями каждый день.

«Когда свет возвращается, все пытаются одновременно включить бойлеры, обогреватели и другую технику. Сети перегружаются, возникают новые аварии», — объяснили в компании.

Напомним, ранее глава Гатненского общества Александр Паламарчук предупредил о возможном длительном обесточении части Киевщины из-за аварии на высоковольтной линии. При худшем сценарии электроэнергию могли подавать только два часа в сутки, а без света жители могли оставаться до 20 часов.

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