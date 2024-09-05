У Київській області працює ППО

Перебувайте в укриттях.
На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.
Про це інформують представники влади.
У регіоні працюють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Нагадаємо, напередодні, 4 вересня, завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та по сусідній лікарні. Загинула 51 особа та 271 - поранена.
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