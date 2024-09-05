Категорія
Київ
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Київській області працює ППО

У Київській області працює ППО

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Перебувайте в укриттях.

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформують представники влади.

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, напередодні, 4 вересня, завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та по сусідній лікарні. Загинула 51 особа та 271 - поранена.

Читайте також:

 

ППО відбивається! Атаки Росії стають все жорстокішими! Наслідки обстрілів 2 вересня

ППО відбивається! Атаки Росії стають все жорстокішими! Наслідки обстрілів 2 вересня

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація