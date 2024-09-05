У Київській області працює ППО

На Київщині зафіксовано рух ворожих БпЛА.

Про це інформують представники влади.

У регіоні працюють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Не нехтуйте правилами безпеки.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Нагадаємо, напередодні, 4 вересня, завдала ракетного удару по Інституту зв’язку в Полтаві та по сусідній лікарні. Загинула 51 особа та 271 - поранена.

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