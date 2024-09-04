У Києві запроваджують карантин через амброзію: що відомо

Рослина спричиняє серйозну реакцію в алергіків та астматиків.

У Києві фіксують спалах карантинного організму – амброзії полинолистої. Через це за поданням Головного управління Держпродспоживслужби у столиці запроваджують карантин.

Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Деталі

Як зауважується, карантин поширюється на всю територію Києва. Він передбачає комплекс спеціальних заходів зі знищення осередків амброзії та її подальшого розповсюдження. Зокрема йдеться про:

знищення рослини шляхом виривання та спалювання, а за сильного засмічення – скошування або виривання з корінням;

створення фітоценозів із багаторічних трав, здатних пригнічувати амброзію полинолисту;

використання хімічних засобів боротьби.

"Водночас за умови застосування хімічних засобів передбачається використання лише тих гербіцидів, які офіційно дозволені в Україні", – зазначили у КМДА.

Нагадаємо, в Україні стартував сезон цвітіння амброзії, що провокує алергії у людей. Вона містить аж 22 алергенні молекули.

Читайте також: