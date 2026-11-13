Київщина знову потерпає від відключень світла: що відбувається в енергосистемі

Відключення світла на Київщині / © Associated Press

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Російські атаки на енергетичну інфраструктуру Київщини продовжують ускладнювати електропостачання у регіоні. Попри зусилля енергетиків із відновлення пошкоджених об’єктів мешканці області й далі стикаються з відключеннями світла.

Про це повідомили у ДТЕК.

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Атаки на енергетику Київщини: скільки об’єктів пошкоджено та як відновлюють світло

Лише за тиждень російські атаки пошкодили на Київщині 10 енергооб’єктів ДТЕК. Нині над відновленням електропостачання щодня працюють понад 200 бригад.

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За чотири доби енергетики повернули світло понад 203 тисячам родин. Однак роботи ускладнюються не лише масштабом руйнувань, а й постійною загрозою нових російських атак.

«Наші енергетики чотири доби повертали світло понад 203 тисячам родин. Щодня над відновленням працюють понад 200 бригад», — повідомили в компанії.

Чому на Київщині продовжують відключати світло

За даними ДТЕК, відключення пов’язані не лише з пошкодженням місцевих електромереж. Росія атакує і високовольтну інфраструктуру «Укренерго», якою електроенергія передається до Київщини. Через це виникає дефіцит потужності та обмежуються можливості постачання електроенергії до регіону.

За таких умов можуть запроваджувати екстрені та стабілізаційні відключення. Екстрені застосовують без попередження, коли потрібно негайно розвантажити енергосистему після атак. Стабілізаційні запроваджують у разі дефіциту електроенергії відповідно до заздалегідь оприлюднених графіків.

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Ще одна причина аварій — одночасне ввімкнення побутової техніки після повернення світла. Мешканці масово вмикають бойлери, обігрівачі, електроплити та інші потужні прилади. Через різке зростання навантаження місцеві мережі не витримують, що призводить до нових аварій.

За даними ДТЕК, такі випадки нині фіксують сотнями щодня.

«Коли світло повертається, усі намагаються одночасно ввімкнути бойлери, обігрівачі та іншу техніку. Мережі перевантажуються, виникають нові аварії», — пояснили в компанії.

Нагадаємо, раніше очільник Гатненської громади Олександр Паламарчук попередив про можливе тривале знеструмлення частини Київщини через аварію на високовольтній лінії. За найгіршого сценарію електроенергію могли подавати лише дві години на добу, а без світла мешканці могли залишатися до 20 годин.

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