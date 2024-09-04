Під Києвом під колесами потяга загинув 23-річний хлопець

Поліція Київщини розслідує обставини загибелі 23-річного чоловіка під колесами потяга 4 вересня. Хлопець потрапив під колеса між станціями "Буча" та "Ірпінь". Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Київщини.

Обставини трагічного випадку встановлять слідчі.

За словами правоохоронців, 4 вересня, близько 8:30, між залізничними станціями "Буча" та "Ірпінь" машиніст помітив людину на коліях, однак екстрене гальмування не допомогло уникнути зіткнення.

"Попередньо встановлено, що загиблий, 23-річний місцевий мешканець, переходив залізничні колії у невстановленому місці, ігноруючи як появу потяга, так і звукові сигнали машиніста. Від отриманих травм чоловік загинув на місці", - повідомили в поліції.

За фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше у Житомирі під колесами вантажівки загинула літня жінка. Сміттєвоз на смерть переїхав містянку просто в дворі багатоповерхівки.

Днями стало відомо, що у Київській області 19-річна дівчина потрапила під поїзд. Машиніст застосовував звуковий сигнал та екстрене гальмування, проте уникнути трагедії не вдалося

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