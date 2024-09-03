Над Києвом підіймається сизий дим: що горить

У ДСНС Києва розповіли про масштаб пожежі.
У Києві спалахнула пожежа біля житлового комплексу у Подільському районі. Очевидці публікують відео зі стовпом сизого диму, який підіймається поруч із багатоповерхівками.
Про це повідомляє ТСН.ua.
Місцеві мешканці кажуть, що зайнялося у промисловій зоні недалеко від ЖК "Навігатор".
Як розповіли ТСН.ua у столичній ДСНС, зайнялося сміття на орієнтовній площі 40 квадратних метрів.
Пожежа не становить загрози для людей та буде оперативно ліквідована.
Раніше в Соломʼянському районі Києва спалахнув житловий будинок. Пожежа сталася на вулиці Антонова. Стовп диму видніється з інших районів.
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