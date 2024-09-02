Стрілянина в Голосіївському районі Києва: що відомо про стрільця і пораненого

Між двома чоловіками стався конфлікт через припарковане авто.

Поліція Києва за фактом стрілянини в Голосіївському районі міста розпочала кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.

Про це повідомили в поліції в коментарі ТСН.ua.

Інформація про стрілянину на прибудинковій території в одному зі столичних ЖК надійшла до правоохоронців сьогодні близько 19:10. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна група територіального підрозділу та екіпажі патрульної поліції.

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Попередньо встановлено, що між двома чоловіками стався конфлікт через припарковане авто одного з них. У подальшому між учасниками виникла бійка, під час якої водій транспортного засобу із зареєстрованої зброї травматичної дії здійснив декілька пострілів у бік опонента.

Внаслідок стрілянини місцевий мешканець 1975 року народження дістав тілесні ушкодження. Потерпілого лікарі госпіталізували до медичного закладу для надання допомоги.

Стрільця затримано.

Правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини цієї події. Санкція статті, за якою відкрито кримінальне провадження, передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Мережі з'явилося відео інциденту в Голосіївському районі столиці, під час якого пролунали постріли із травматичної зброї.

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