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В Києві у Дарницькому районі - масштабна пожежа: що горить

В Києві у Дарницькому районі - масштабна пожежа: що горить

Пожежа в Києві / фото ілюстративне / Фото: Управління ДСНС Києва

Причиною загоряння сталося замикання в електрощитовій. На місці працюють надзвичайники.

В Києві ввечері 18 липня сталася масштабна пожежа. Загорівся великий супермаркет у Дарницькому районі.

Інформація про це почала з’являтися в соцмережах.

Так, за даними очевидців, спочатку в супермаркеті начебто пролунав вибух, який почули місцеві мешканці. Після того розгорівся вогонь. Наразі полум’я майже повністю охопило будівлю. 

Попередньо, причиною загоряння сталося замикання в електрощитовій. На місці працюють надзвичайники.

"У Дарницькому районі виникла пожежа в приміщенні супермаркету. Всі аварійно-рятувальні служби та "швидка" на місці, проводиться евакуація  відвідувачів та персоналу За попередньою інформацією загорання виникло в електрощитовій", - розповіли в КМДА.

Нагадаємо, що у Києві не працювали три станції метро.

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