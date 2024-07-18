В Києві у Дарницькому районі - масштабна пожежа: що горить

Причиною загоряння сталося замикання в електрощитовій. На місці працюють надзвичайники.
В Києві ввечері 18 липня сталася масштабна пожежа. Загорівся великий супермаркет у Дарницькому районі.
Інформація про це почала з’являтися в соцмережах.
Так, за даними очевидців, спочатку в супермаркеті начебто пролунав вибух, який почули місцеві мешканці. Після того розгорівся вогонь. Наразі полум’я майже повністю охопило будівлю.
Попередньо, причиною загоряння сталося замикання в електрощитовій. На місці працюють надзвичайники.
"У Дарницькому районі виникла пожежа в приміщенні супермаркету. Всі аварійно-рятувальні служби та "швидка" на місці, проводиться евакуація відвідувачів та персоналу За попередньою інформацією загорання виникло в електрощитовій", - розповіли в КМДА.
Нагадаємо, що у Києві не працювали три станції метро.
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