Нічна атака на Київщину: в ОВА розповіли про наслідки

Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах сталася пожежа.

У ніч проти вівторка, 3 серпня, росіяни атакували Київську область за допомогою ударних дронів. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті цілі.

Про це повідомили в Київській ОВА.

Зазначається, що влучань в об’єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні.

"Внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей в двох районах сталася пожежа лісової підстилки. В одній з житлових багатоповерхівок є незначне пошкодження покрівлі", - йдеться в повідомленні.

Наразі оперативні групи продовжують фіксацію наслідків ворожої атаки.

Нагадаємо, російські війська атакували Україну у ніч проти 3 вересня ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та Х-59/69, а також ударними безпілотниками. Сили ППО збили більшість ворожих дронів.

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