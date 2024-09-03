Над Киевом поднимается сизый дым: что горит

В ГСЧС Киева рассказали о масштабе пожара.

В Киеве загорелся пожар возле жилого комплекса в Подольском районе. Очевидцы публикуют видео со столбом сизого дыма, поднимающегося рядом с многоэтажками.

Об этом сообщает ТСН.ua.

В Киеве произошел пожар возле жилого дома

Местные жители говорят, что загорелось в промышленной зоне недалеко от ЖК "Навигатор".

Как рассказали ТСН.ua в столичной ГСЧС, загорелся мусор на ориентировочной площади 40 квадратных метров.

Пожар не представляет угрозы для людей и будет оперативно ликвидирован.

Ранее в Соломенском районе Киева вспыхнул жилой дом. Пожар произошел на улице Антонова. Столб дыма виднеется из других районов.

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