Стрельба в Голосеевском районе Киева: что известно о стрелке и раненом

Между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного авто.
Полиция Киева по факту стрельбы в Голосеевском районе города возбудила уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.
Об этом сообщили в полиции в комментарии ТСН.ua.
Информация о стрельбе на придомовой территории в одном из столичных ЖК поступила в милицию сегодня около 19:10. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.
Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля одного из них. В дальнейшем между участниками возникла потасовка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.
В результате стрельбы местный житель, 1975 года рождения, получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.
Стрельцы задержаны.
Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства этого события. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное производство, предусматривает до семи лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Сети появилось видео инцидента в Голосеевском районе столицы, во время которого раздались выстрелы из травматического оружия.
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