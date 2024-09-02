Стрельба в Голосеевском районе Киева: что известно о стрелке и раненом

Полиция Киева по факту стрельбы в Голосеевском районе города возбудила уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины – хулиганство.

Об этом сообщили в полиции в комментарии ТСН.ua.

Информация о стрельбе на придомовой территории в одном из столичных ЖК поступила в милицию сегодня около 19:10. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипажи патрульной полиции.

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Предварительно установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт из-за припаркованного автомобиля одного из них. В дальнейшем между участниками возникла потасовка, в ходе которой водитель транспортного средства из зарегистрированного оружия травматического действия произвел несколько выстрелов в сторону оппонента.

В результате стрельбы местный житель, 1975 года рождения, получил телесные повреждения. Пострадавшего врачи госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи.

Стрельцы задержаны.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства этого события. Санкция статьи, по которой возбуждено уголовное производство, предусматривает до семи лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Сети появилось видео инцидента в Голосеевском районе столицы, во время которого раздались выстрелы из травматического оружия.

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