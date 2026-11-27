Пожар в многоэтажке Киева

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Вечером 27 ноября в Оболонском районеКиева произошел пожар в многоэтажке по улице Героев полка «Азов». Огонь охватил квартиру на последнем этаже девятиэтажного дома.

Об этом сообщили в ГСЧС Киева.

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Пожар в Оболонском районе Киева: спасатели эвакуировали человека с балкона

Сообщение о пожаре поступило спасателям в пятницу, 27 ноября, в 20:20. Когда пожарные прибыли на место, выяснилось, что возгорание возникло в квартире на девятом этаже.

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Из-за огня и сильного задымления человек не мог самостоятельно выбраться из дома.

«При тушении спасатели с помощью автолестницы спасли человека с балкона и передали медикам», — отметили в ГСЧС Киева.

Пожар удалось полностью ликвидировать в 21.04. Пламя охватило площадь 10 квадратных метров. Спасенного жителя передали медикам для осмотра и предоставления необходимой помощи.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливают правоохранители.

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Напомним, ранее мы сообщали, что в Соломенском районе Киева произошел масштабный пожар в торговом здании по улице Николая Голего. Там расположены супермаркет «ЭКО Маркет» и ряд других магазинов. На месте работали экстренные службы.

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