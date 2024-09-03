Россия атаковала Киев новой ракетой 48Н6ДМ: в Defence Express рассказали об опасности для гражданских

Украинская ПВО успешно сбила новую ракету РФ, которой она атаковала столицу.

В ходе атаки по Киеву в понедельник, 2 сентября, страна-террористка Россия применила зенитную ракету 48Н6ДМ из комплекса С-400. Они опасны из-за их низкой точности попадания.

Об этом сообщают в Defense Express со ссылкой на собственные источники.

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Там отмечают, что, по официальному отчету Воздушных Сил, к утру 2 сентября были упоминания о том, что россияне применили четыре ракеты типа 48Н6ДМ от С-400 и одну ракету неизвестного типа.

"В случае с применением 48Н6ДМ к С-400 особенная опасность состоит в том, что эти зенитные ракеты в режиме применения "поверхность-поверхность" имеют крайне низкую точность попадания, и в первую очередь могут угрожать именно гражданской инфраструктуре и обычным жителям", — говорится на сайте издания.

Аналитики добавляют, что зенитные ракеты этого типа обладают достаточно мощной боевой частью массой 180 килограммов, оснащенной значительным количеством обломков, что усиливает поражающий эффект при попадании по объектам гражданской инфраструктуры.

Однако остается открытым вопрос, откуда производился пуск этой ракеты от С-400 для удара по Киеву.

Напомним, в ночь на 3 сентября в Киевской области работали силы ПВО.

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