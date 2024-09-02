В Киеве изъяли обломки российской крылатой ракеты Х-101: фото

Спасатели призывают проявлять осторожность при обнаружении опасных предметов после вражеских ударов.

В понедельник, 2 сентября, спасатели ГСЧС в Киеве ликвидировали последствия ракетных обстрелов в Святошинском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, опубликовав соответствующие фото.

"Саперы Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины изъяли безопасные остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 класса "воздух – земля"", — говорится в сообщении.

Остатки российской стратегической крылатой ракеты Х-101 / Фото: ГСЧС

Спасатели обратились к гражданам с призывом проявлять осторожность при обнаружении опасных предметов после вражеских ударов — не подходить и ни в коем случае не трогать обломки ракет или дронов.

Ранее сообщалось, что в Святошинском районе украинской столицы из-за падения обломков ракеты загорелись автомобили и двухэтажное здание складского помещения. Также произошел пожар у входа одной из станций метро. Горел пункт приема вторсырья.

Напомним, в понедельник, 2 сентября, российские войска атаковали Киев ракетами. В нескольких районах столицы произошло падение обломков сбитых воздушных целей.

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