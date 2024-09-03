Ночная атака на Киевщину: в ОВА рассказали о последствиях

В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах произошел пожар.

В ночь на вторник, 3 августа, россияне атаковали Киевскую область с помощью ударных дронов. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели.

Об этом сообщили в Киевской ОВО.

Отмечается, что попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет. Пострадавших нет.

"В результате падения обломков сбитых вражеских целей в двух районах произошел пожар лесной подстилки. В одной из жилых многоэтажек есть незначительное повреждение кровли", — говорится в сообщении.

В настоящее время оперативные группы продолжают фиксировать последствия вражеской атаки.

Напомним, российские войска атаковали Украину в ночь на 3 сентября ракетами "Искандер-М"/KN-23 и Х-59/69, а также ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили большинство вражеских дронов.

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