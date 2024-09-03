Росія атакувала Київ новою ракетою 48Н6ДМ: у Defence Express розповіли про небезпеку для цивільних

Під час атаки по Києву у понеділок, 2 вересня, країна-терористка Росія застосувала зенітну ракету 48Н6ДМ з комплексу С-400. Вони небезпечні через їхню низьку точність влучання.

Про це повідомляють у Defense Express із посиланням на власні джерела.

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Там зазначають, що, за офіційним звітом Повітряних Сил, на ранок 2 вересня були згадки про те, що росіяни застосували чотири ракети типу 48Н6ДМ від С-400 та одну ракету невідомого типу.

"У випадку із застосуванням 48Н6ДМ до С-400 особлива небезпека полягає в тому, що ці зенітні ракети в режимі застосування "поверхня-поверхня" мають вкрай низьку точність влучання, і в першу чергу можуть загрожувати саме цивільній інфраструктурі та звичайним мешканцям", - йдеться на сайті видання.

Аналітики додають, що зенітні ракети цього типу мають доволі потужну бойову частину масою 180 кілограмів, споряджену значною кількістю уламків, що підсилює уражаючий ефект при влучанні по об’єктам цивільної інфраструктури.

Однак залишається відкритим питання, звідки відбувався пуск цієї ракети від С-400 для удару по Києву.

Нагадаємо, у ніч проти 3 вересня у Київській області працювали сили ППО.

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