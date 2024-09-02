У Києві вилучили уламки російської крилатої ракети Х-101: фото

Рятувальники закликають проявляти обережність під час виявлення небезпечних предметів після ворожих ударів.

У понеділок, 2 вересня, рятувальники ДСНС у Києві ліквідували наслідки ракетного обстрілу у Святошинському районі.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили безпечні залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 класу “повітря – земля”, - йдеться у повідомленні.

Залишки російської стратегічної крилатої ракети Х-101 / Фото: ДСНС

Рятувальники звернулися до громадян із закликом проявляти обережність під час виявлення небезпечних предметів після ворожих ударів - не підходити і в жодному разі не чіпати уламки ракет чи дронів.

Раніше повідомлялося, що у Святошинському районі української столиці через падіння уламків ракети зайнялися автомобілі та двоповерхова будівля складського приміщення. Також сталася пожежа біля входу однієї зі станцій метро. Горів пункт приймання вторсировини.

Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, російські війська атакували Київ ракетами. У кількох районах столиці сталися падіння уламків збитих повітряних цілей.

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