На Київщині працюює ППО: чути вибухи

Перебувайте в укриттях
У Київській області у повітряному просторі зафіксовано БпЛА.
Про це інформують представники влади.
Сили ППО працюють по цілях.
Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.
Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.
Пізніше вибухи пролунали у Києві.
Нагадаємо, що моніторингові канали попереджують про зліт Ту-22м3.
Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками.
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