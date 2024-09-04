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На Київщині працюює ППО: чути вибухи

На Київщині працюює ППО: чути вибухи

Потурбуйтеся про власну безпеку / Фото: Associated Press

Перебувайте в укриттях

У Київській області у повітряному просторі зафіксовано БпЛА.

Про це інформують представники влади. 

Сили ППО працюють по цілях.

Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників.

Пізніше вибухи пролунали у Києві. 

Нагадаємо, що моніторингові канали попереджують про зліт Ту-22м3

Додамо, що ворог атакував Україну безпілотниками

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