Зачиняйте вікна та не перебувайте довго надворі: під Чорнобилем горить лісова підстилка

Проводяться заміри радіаційного фону, наразі він в межах норми.

На Київщині на території зони відчуження горить лісова підстилка.

Про це повідомив голова Київської ОДА Руслан Кравченко у Facebook.

За оперативною інформацією ГУ ДСНС України у Київській області, у Чорнобильській зоні спостерігається горіння на площі орієнтовно 20 га.

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Для запобігання розповсюдженню пожежі залучені рятувальні підрозділи та техніка.

Вживаються всі необхідні заходи для локалізації та подальшої ліквідації пожежі.

Проводяться заміри радіаційного фону, наразі він в межах норми.

Київська обласна військова адміністрація спільно з усіма відповідальними службами тримає ситуацію на контролі.

"Звертаємо увагу мешканців області, що через пожежу, яка виникла, а також у зв'язку із тлінням торфовищ в Броварському районі Київщини, може спостерігатися задимлення повітря. Тому рекомендуємо не перебувати тривалий час надворі та зачиняти вікна", – наголошує голова Київської ОДА Руслан Кравченко.

Нагадаємо, у Києві спалахнула пожежа біля житлового комплексу у Подільському районі.

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