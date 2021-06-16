В Киеве задержали группу хакеров, которые распространяли вирус-шифровальщик (видео)

Хакеры нанесли компаниям из Кореи и США ущерб на 500 миллионов долларов.
В Киеве и на Киевской области задержали членов хакерской группировки, занимавшейся распространением вируса-шифровальщика. Хакеры нанесли иностранным компаниям ущерб на полмиллиарда долларов.
Об этом сообщила Патрульная полиция Украины и обнародовала видео.
"Это общая международная спецоперация Департамента киберполиции, правоохранителей США и Республики Корея, Главного следственного управления Нацполиции, при содействии Департамента патрульной полиции", — говорится в сообщении.
К спецоперации привлекли подразделение тактической поддержки батальона тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.
Известно, что с помощью вредоносной программы-вымогателя Clop фигуранты криптовали данные, которые были на информационных носителях компаний в Республике Корея и США. В дальнейшем при восстановлении доступа требовали деньги.
Общая сумма ущерба, нанесенная хакерами, достигает 500 миллионов долларов.
Совместными усилиями правоохранителей удалось прекратить работу инфраструктуры, с которой осуществляется распространение вируса, и заблокировать каналы легализации криптовалюты, полученной преступным путем.
Справка: Сотрудники взвода тактической поддержки батальона ТОР обеспечивают силовую поддержку патрульной полиции и других подразделений при отработке вызовов с высоким уровнем опасности, а также задержания опасных и особо опасных преступников.
Напомним, Польша подверглась беспрецедентной кибератаке, которая коснулась правительства страны.