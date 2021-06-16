У Києві затримали групу хакерів, які розповсюджували вірус-шифрувальник (відео)

Хакери завдали компаніям з Кореї та США збитків на 500 мільйонів доларів.

У Києві та на Київській області затримали членів хакерського угрупування, які займалось розповсюдженням віруса-шифрувальника. Хакери завдали іноземним компаніям збитків на пів мільярда доларів.

Про це повідомила Патрульна поліція України та оприлюднила відео.

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"Це спільна міжнародна спецоперація Департаменту кіберполіції, правоохоронців США та Республіки Корея, Головного слідчого управління Нацполіції, за сприяння Департаменту патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.

До спецоперації залучили підрозділ тактичної підтримки батальйону тактико-оперативного реагування патрульної поліції.

Відомо, що за допомогою шкідливої програми-вимагача Clop фігуранти криптували дані, що були на інформаційних носіях компаній у Республіці Корея та США. Надалі за відновлення доступу вимагали гроші.

Загальна сума збитків, нанесена хакерами, сягає 500 мільйонів доларів.

Спільними зусиллями правоохоронців вдалося припинити роботу інфраструктури, з якої здійснюється розповсюдження вірусу, та заблокувати канали легалізації криптовалюти, отриманої злочинним шляхом.

Довідка: Працівники взводу тактичної підтримки батальйону ТОР забезпечують силову підтримку патрульної поліції та інших підрозділів під час відпрацювання викликів з високим рівнем небезпеки, а також затримання небезпечних та особливо небезпечних злочинців.

Нагадаємо, Польща зазнала безпрецедентної кібератаки, яка торкнулася уряду країни.

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