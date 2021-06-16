У Києві затримали групу хакерів, які розповсюджували вірус-шифрувальник (відео)

Хакери завдали компаніям з Кореї та США збитків на 500 мільйонів доларів.
У Києві та на Київській області затримали членів хакерського угрупування, які займалось розповсюдженням віруса-шифрувальника. Хакери завдали іноземним компаніям збитків на пів мільярда доларів.
Про це повідомила Патрульна поліція України та оприлюднила відео.
"Це спільна міжнародна спецоперація Департаменту кіберполіції, правоохоронців США та Республіки Корея, Головного слідчого управління Нацполіції, за сприяння Департаменту патрульної поліції", - йдеться у повідомленні.
До спецоперації залучили підрозділ тактичної підтримки батальйону тактико-оперативного реагування патрульної поліції.
Відомо, що за допомогою шкідливої програми-вимагача Clop фігуранти криптували дані, що були на інформаційних носіях компаній у Республіці Корея та США. Надалі за відновлення доступу вимагали гроші.
Загальна сума збитків, нанесена хакерами, сягає 500 мільйонів доларів.
Спільними зусиллями правоохоронців вдалося припинити роботу інфраструктури, з якої здійснюється розповсюдження вірусу, та заблокувати канали легалізації криптовалюти, отриманої злочинним шляхом.
Довідка: Працівники взводу тактичної підтримки батальйону ТОР забезпечують силову підтримку патрульної поліції та інших підрозділів під час відпрацювання викликів з високим рівнем небезпеки, а також затримання небезпечних та особливо небезпечних злочинців.
Нагадаємо, Польща зазнала безпрецедентної кібератаки, яка торкнулася уряду країни.