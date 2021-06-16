Гибель 27-летнего врача в Киеве: стало известно имя велосипедиста, которого пьяный пешеход толкнул под грузовик

Парень был единственным сыном в семье. Его отец — водитель, а мама работает в школе.

Стало известно имя велосипедиста, которого пьяный пешеход толкнул под грузовик в Киеве. Трагедия произошла 15 июня на Окружной дороге.

В ДТП погиб 27-летний врач-травматолог Киевской городской больницы №7 Виктор Заболотный.

Об этом сообщает Obozrevatel.

По данным издания, парень был единственным сыном в семье. Его отец — водитель, а мама работает в школе.

Два года назад Виктор женился. Его жена Ирина — семейная врач в одной из поликлиник этого же района.

Фото из социальных сетей

В больнице, где работал Виктор Заболотный, рассказали, что он был врачом с золотыми руками. К нему шли пациенты, он был очень чуткий и внимательный к людям. Кроме того, парень работал на скорой помощи.

Напомним, обнародовано видео момента смертельного ДТП с велосипедистом и грузовиком в Киеве.

Сообщалось, что полиция задержала пешехода, 1973 года, через которого погиб врач. Следственным управлением полиции Киева начато уголовное производство по ст. 291 (Нарушение действующих на транспорте правил). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

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