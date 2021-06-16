Предлагают вознаграждение в 100 тысяч гривен: в Киеве разыскивают грабителя ювелирного магазина

Правоохранители просят граждан помочь установить личность злоумышленника.

Киевские полицейские разыскивают мужчину, который совершил разбойное нападение на ювелирный магазин Киевского ювелирного завода.

Об этом сообщает отдел коммуникации Полиции Киева.

"Правоохранители просят граждан помочь установить личность злоумышленника. За любую информацию, которая поможет раскрыть преступление, Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в сумме 100 тысяч гривен", — говорится в сообщении.

Сообщается, что разбойное нападение произошло 22 мая этого года. В рамках досудебного расследования следователями и оперативниками приняты необходимые меры для установления личности злоумышленника.

Предварительно установлено, что в помещение ювелирного магазина в Голосеевском районе зашел мужчина, пригрозил предметом, был похож на ружье, забрал ювелирные украшения с витрины и убежал. Приметы злоумышленника: рост 180-185 см, среднего телосложения, был одет в синие джинсы и серую футболку.

Полиция Киева обращается к гражданам, кому известна какая-либо информация, которая поможет раскрыть преступление, позвонить: (068) 660-10-61, (093) 370-30-89 или по спецлинии 102 Анонимность и конфиденциальность гарантируется, а Киевский ювелирный завод предлагает вознаграждение в размере 100 тысяч гривен.

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