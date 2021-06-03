В Киеве хакеры организовали нелегальный бизнес и "заработали" на нем миллионы гривен

Следственные действия по факту преступления продолжаются.

Правоохранители пресекли деятельность подпольного телекоммуникационного центра. Организаторы присваивали средства украинцев и иностранцев под видом участия в международных инвестиционных проектах. С начала года злоумышленники присвоили почти 9 млн грн вкладчиков.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщает пресс-служба СБУ.

"Нелегальный бизнес организовали двое граждан Украины и иностранец. Они разработали и администрировали специализированное программное обеспечение, которое имитировало торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Они также создали сеть так называемых фишинговых вебресурсов — копий сайтов международных инвесткомпаний", — говорится в сообщении.

Потенциальных инвесторов организаторы заманивали на подконтрольные ресурсы через ботсеть рекламных аккаунтов в популярных соцсетях. Затем злоумышленники вмешивались в работу систем электросвязи и звонили "жертвам" с подмененных иностранных номеров телефонов. Они выманивали деньги якобы для инвестиций и присваивали их.

"Участники группировки переводили деньги в наличные через ряд обменных операций с использованием криптовалюты, электронных систем и банковских карт. Счета были оформлены на так называемых "денежных мулов" - людей, банковские карточки которых являются "транзитными" для присвоенных средств", — говорится в сообщении СБУ.

Кроме того, злоумышленники зарабатывали на предоставлении услуг "аутсорса" другими мошенническими проектами. Задокументировано, что к соглашению организаторы привлекли более 100 наемных работников.

"Во время обысков по месту расположения центра правоохранители обнаружили компьютерную технику и мобильные устройства, образцы программного обеспечения, используемых для присвоения средств и вывода их на криптокошельки, другие доказательства противоправной деятельности", — сообщили в СБУ.

Следственные действия по факту преступления продолжаются.

Напомним, что в Украине действовала мошенническая финансовая пирамида, организаторы которой обманули более 55 тысяч вкладчиков на сумму более 150 млн грн. Деятельность преступников разоблачили киберполицейские.

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