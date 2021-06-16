Обвалился пол в квартире: в Киеве мужчина упал в подвал и сломал ногу (фото)

Спасатели срезали замок, попали в подвал и с помощью медицинских носилок достали мужчину.

В Киеве в квартире обвалился пол и мужчина упал в подвал.

Событие произошла 16 июня после 11:00, на ул. Бульварно-Кудрявской, что в Шевченковском районе столицы.

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Об этом сообщает Главное управление ДСНС Украины в Киеве.

"В 11:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что на ул. Бульварно-Кудрявской, 45Б, мужчина провалился в подвал", — говорится в сообщении.

На место происшествия были направлены спасатели 4-й Государственной пожарно-спасательной части и отряда технической службы. Было установлено, что в одной из квартир на первом этаже пятиэтажного жилого дома в ванной комнате произошло частичное обрушение, пола на площади около одного квадратного метра, где находился человек.

"В результате этого события мужчина 1974 года провалился в подвальное помещение. Бойцы путем срезания замка попали в подвал и с помощью медицинских носилок достали мужчину и передали медработникам с предварительным диагнозом перелом правой ноги", — сообщили спасатели.

Паблик dtp.kiev.ua сообщает, что квартира в доме уже давно в аварийном состоянии, а пострадавшим оказался пьяный мужчина, который сломал ногу, упав в санузле.

"Пьяный мужчина провалился в черную дыру в туалете и сломал ногу. Оказывал сопротивление спасателям и врачам. Дыра была уже много лет. Мужчина отодвинул перегородку и упал. Жить будет, его все же удалось госпитализировать", — говорится в заметке.

Напомним, в Киеве на Печерске хозяйка квартиры начала самовольную пристройку террасы.

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