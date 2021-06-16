На Киевщине обнаружили опасные переезды - поезд может появиться неожиданно: видео

На железнодорожных переездах в Фастовском районе не работают предупредительные светофоры.

В среду, 16 июня, на железнодорожном переезде возле села Пивни на Киевщине не работала сигнализация, предупреждающая о приближении поезда. Соответствующее видео опубликовал на своей Facebook-странице журналист и блогер Александр Рудоманов, призывая водителей быть внимательными.

По его словам, это уже не первый случай в Киевской области, когда "Укрзализныця" проявляет небрежность к исправной работе светофоров.

"Сначала было видео неработающего светофора на ж/д.п. Вишняки, теперь ж/д.п. Пивни. Интересно, почему не работают светофоры и когда начнут работать? " — задал риторический вопрос в соцсети журналист.

В комментарии под этим постом представитель "Укрзализныци" сообщил, что жалобу направлено в соответствующее подразделение для реагирования.

Напомним, что ранее жителя Дании Йоханеса Вамберга Андерсена, который ехал поездом "Укрзализныци" по направлению "Измаил-Киев", настолько разозлили грязные окна вагонов, что он сам стал мыть окно своего купе.

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