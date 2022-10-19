В Киеве возобновили электроснабжение – ДТЭК

Жителей Киева просят экономить электроэнергию.
В Киеве в течение часа после аварийного отключения возобновили электроснабжение на левом берегу. Причиной стала авария на одном из объектов силового трансформатора.
Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети".
Свет вернули в дома около 40 000 тысяч семей.
Для того, чтобы поддержать энергосистему, жителей Киева призывают потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно.
Кроме того, необходимо максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы: с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
Бизнес клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.
Напомним, вечером 19 октября левый берег Киева частично остался без света и воды. Аварийное отключение электроснабжения произошло в Дарницком районе столицы.
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