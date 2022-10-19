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В Киеве возобновили электроснабжение – ДТЭК

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В Киеве возобновили электроснабжение – ДТЭК

Фото: Pexels

Жителей Киева просят экономить электроэнергию.

В Киеве в течение часа после аварийного отключения возобновили электроснабжение на левом берегу. Причиной стала авария на одном из объектов силового трансформатора.

Об этом сообщает ДТЭК "Киевские электросети".

Свет вернули в дома около 40 000 тысяч семей.

Для того, чтобы поддержать энергосистему, жителей Киева призывают потреблять электроэнергию умеренновключать энергоемкие приборы поочередно.

Кроме того, необходимо максимально снизить потребление электроэнергии в пиковые часы: с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.

Бизнес клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Напомним, вечером 19 октября левый берег Киева частично остался без света и воды. Аварийное отключение электроснабжения произошло в Дарницком районе столицы.

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