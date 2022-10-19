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У Києві відновили електропостачання - ДТЕК

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У Києві відновили електропостачання - ДТЕК

Фото: Pexels

Мешканців Києва просять заощаджувати електроенергію.

У Києві протягом години після аварійного відключення відновили електропостачання на лівому березі. Причиною стала аварія на одному з об’єктів силового трансформатора.

Про це повідомляє ДТЕК "Київські електромережі".

Світло повернули в оселі близько 40 000 тисяч родин.

Для того, щоб підтримати енергосистему, мешканців Києва закликають споживати електроенергію помірновмикати енергоємні прилади по черзі.

Крім того, необхідно максимально знизити споживання електроенергії у пікові години: з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00. 

Бізнес-клієнтів просять обмежити використання зовнішнього освітлення фасадів офісів, ресторанів, торгових центрів.

Нагадаємо, ввечері 19 жовтня лівий берег Києва частково залишився без світла та води. Аварійне відключення електропостачання сталося в Дарницькому районі столиці.

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