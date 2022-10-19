Потяг Київ - Варшава: в "Укрзалізниці" пояснили, чому так важко купити на нього квитки

Українці скаржаться, що стикаються з проблемами при покупці залізничних квитків з Києва до столиці Польщі - Варшави. Їх майже неможливо "вполювати", зокрема через "перекупів".

В "Укрзалізниці" пояснили, що єдина причина дефіциту - це 150 доступних місць на 3 000 бажаючих.

Додати вагони на дефіцитний напрямок неможливо через те, що у Європейського Союзу та України різна ширина колій. До Варшави та Відня можуть проїхати тільки вагони зі змінними візками - "ріци".

Таких вагонів більше немає. А тим, що зараз їздять, по 42 роки в середньому. Крім того, пропускної спроможності недостатньо, щоб додати нові вагони на Варшаву.

"Тобто до кордону це чудо їде нашою колією, на кордоні залізнична магія підіймає його над землею, у пасажирів оголошується перекур на дві-чотири години, переставляється євровізок - і вагон чухає далі під польським або угорським локомотивом", - пояснив керівник з комунікацій "Укрзалізниці" Олександр Шевченко.

Він зазначив, що усі ключові рейси доступні в продажі онлайн. Тільки в касах - це рейси не українських поїздів. У застосунку "Укрзалізниці" та чатботі міжнародних квитків поки що немає.

"Яке рішення для пасажира, який ніяк не вполює квиток на Варшаву? Елементарне: масса варіантів доїхати з пересадкою через той же Перемишль або Хелм. Причому ми зробили цілий окремий сайт з усіма можливими стиковками і навіть найближчими аеропортами, бо ми при пам'яті і розуміємо, що Варшава переважно потрібна як хаб для перельоту в умовний Дублін, Лісабон або Рим. Але ж не треба забувати про аеропорти Кошице, Жешува, Кракова, куди дістатися іноді вдвічі легше", - запропонував Шевченко.

Представник "Укрзалізниці" додав, що найбільш технологічне рішення проблеми дефіциту квитків - добудувати євроколію вглиб України.

Щодо "перекупів", на яких скаржаться українці в Мережі, Шевченко радить звертатися до поліції.

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Нагадаємо, у Дніпрі на залізничному вокзалі запроваджують нові правила огляду пасажирів. Від 15 жовтня там працює система огляду пасажирів та їхнього багажу. Аналогічні системи використовують в аеропортах.

Укрзалізниця запустила власний мобільний застосунок

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