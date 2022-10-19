Лівий берег Києва залишився без світла та води: коли відновлять

Про перебої повідомляють в Дарницькому районі.

Ввечері 19 жовтня лівий берег Києва частково залишився без світла та води. Аварійне відключення електропостачання сталося в Дарницькому районі столиці.

Про це повідомили в КМДА.

Перебої пов'язані з порушенням у мережах ДТЕК "Київські електромережі". Фахівці компанії виїхали на енергооб’єкт для з’ясування причин.

Також читайте У Києві під час повітряної тривоги пролунали нові вибухи

"Як тільки причини будуть з’ясовані, ДТЕК "Київські електромережі" зможуть зорієнтувати клієнтів про час відновлення електропостачання. Оператор системи розподілу робить все необхідне для забезпечення світлом мешканців столиці", - зазначили в КМДА.

Нагадаємо, у Києві завтра, 20 жовтня, розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко. Рішення про старт опалювального сезону ухвалили з двох причин.

Як заспокоїти тварин від повітряних тривог, вибухів та укриттів: поради кінолога Владислава Плахтія

Читайте також: