Последствия атаки на Киев 19 ноября

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Российские войска в четверг, 19 ноября, второй раз за день атаковалиКиев ударными беспилотниками. Последствия новой атаки были зафиксированы в Подольском, Оболонском и Шевченковском районах столицы.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

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Последствия атаки на столицу

На Подоле на одной из локаций в доме загорелись квартиры, по другому адресу упал беспилотник на открытой территории. Также в районе зафиксировали предварительное падение БПЛА на четырехэтажное здание.

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В Оболонском районе обломки дрона горели на проезжей части дороги, а в Шевченковском упали на крышу восьмиэтажного дома.

«Экстренные службы направляются на места», — сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Также он проинформировал, что в результате атаки один пострадавший. Медики госпитализировали потерпевшего. Подробности относительно тяжести его состояния пока неизвестны.

Атаки на Киев и область в течение суток

Днем 19 ноября Киев уже пережил еще одну атаку беспилотников. Тогда в Подольском районе дрон попал в трехэтажное офисное здание, в Деснянском занялась кровля трехэтажного сооружения, а в Голосеевском из-за падения БПЛА загорелся автомобиль на парковке медицинского центра . Также были повреждены фасад и остекление многоэтажного нежилого здания.

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Накануне, 18 ноября, российские беспилотники атаковали столицу: в Печерском районе обломки дрона упали на 28-этажный жилой дом на уровне 11 этажа. Также обломки были зафиксированы в парковой зоне района.

Под ударами очутилась и Киевская область. За последние сутки российские дроны повредили в Вышгородском районе 29 частных домов, 19 автомобилей, два производственно-складских помещения и энергетический объект. Травмировались четыре человека, среди них ребенок. В Фастовском районе повреждено частное домовладение - последствия атаки в Киевской области зафиксировали в нескольких населенных пунктах.

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