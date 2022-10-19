Поезд Киев – Варшава: в "Укрзалізниці" объяснили, почему так тяжело купить на него билеты

Украинцы жалуются, что сталкиваются с проблемами при покупке железнодорожных билетов из Киева в столицу Польши – Варшаву. Их почти невозможно "выловить", в частности из-за "перекупов".

В "Укрзалізниці" объяснили, что единственная причина дефицита – это 150 доступных мест на 3 000 желающих.

Добавить вагоны на дефицитное направление невозможно из-за того, что у Европейского Союза и Украины разная ширина путей. В Варшаву и Вену могут проехать только вагоны со сменными тележками — "рицы".

Таких вагонов больше нет. А тем, что сейчас ездят, по 42 года в среднем. Кроме того, пропускной способности недостаточно, чтобы добавить новые вагоны на Варшаву.

"То есть к границе это чудо едет по нашей колее, на границе железнодорожная магия поднимает его над землей, у пассажиров объявляется перекур на два-четыре часа, переставляется евротележка — и вагон чешет дальше под польским или венгерским локомотивом", — пояснил руководитель по коммуникациям "Укрзалізниці" Александр Шевченко.

Он отметил, что все ключевые рейсы доступны в продаже онлайн. Только в кассах – это рейсы не украинских поездов. В приложении "Укрзалізниці" и чате международных билетов пока нет.

"Какое решение для пассажира, который никак не поймает билет на Варшаву? Элементарное: масса вариантов доехать с пересадкой через тот же Перемышль или Хелм. Причем мы сделали целый отдельный сайт со всеми возможными стыковками и даже ближайшими аэропортами, потому что мы при памяти и понимаем, что Варшава преимущественно нужна как хаб для перелета в условный Дублин, Лиссабон или Рим. Но ведь не нужно забывать об аэропортах Кошице, Жешува, Кракова, куда добраться иногда вдвое легче", — предложил Шевченко.

Представитель "Укрзалізниці" добавил, что наиболее технологичное решение проблемы дефицита билетов — достроить европути вглубь Украины.

Относительно "перекупов", на которых жалуются украинцы в Сети, Шевченко советует обращаться в полицию.

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Напомним, в Днепре на железнодорожном вокзале вводятся новые правила осмотра пассажиров. С 15 октября там работает система осмотра пассажиров и их багажа. Аналогичные системы используются в аэропортах.

Укрзализныця запустила собственное мобильное приложение

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